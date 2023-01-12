العراق يضرب موعداً جديداً مع حالتين مطريتين

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، أن البلاد على موعد مع هطول أمطار جديدة ابتداءً من فجر السبت المقبل.

وذكر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد غد الجمعة، يتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن في مدن الوسط والجنوب بما فيها العاصمة بغداد، فيما تكون الأقسام الغربية والأجزاء الشمالية أقل تأثيراً".

وأوضح الزيادي، أنه "عقب انحسار الحالة المطرية صباح الأحد، تعقبها حالة ماطرة مجدداً صباح الثلاثاء القادم"، مبينا أن "التوقعات تظهر أن الجنوب وأجزاء من مدن الفرات الأوسط ضمن المناطق المرشحة لهطول تساقط الأمطار في هذه الحالة الماطرة".

ونوه الزيادي، إلى أن "درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع اليوم الخميس"، مستبعدا "ما أشير في المواقع والصفحات الالكترونية لقدوم موجة باردة إلى البلاد".

يشار إلى أن مناطق البلاد الجنوبية، وعدد من محافظات الفرات الاوسط وبغداد، كانت قد شهدت زخات مطر شديدة يوم الخميس الماضي، استمرت لنحو 12 ساعة.