العراق يضاعف أعداد الجامعات الإيرانية المعتمدة رسميا لديه

شفق نيوز/ صرّح المستشار الثقافي الايراني في العراق غلام رضا أبا ذري، يوم الأربعاء، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ضاعفت عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة لديها من 33 - 62 جامعة.

وأفاد "أبا ذري" في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إنه حتى الآن، تمت الموافقة على 33 جامعة إيرانية من قبل وزارة التعليم العالي العراقية، منها 14 مؤهلة للحصول على منحة دراسية.

وأردف بالقول إن فريق الاستشارات الثقافية لإيران أجرى محادثات مفصلة مع وزارة التعليم العراقية لزيادة عدد هذه الجامعات وعقد العديد من اللقاءات مع الجانب العراقي في هذا الصدد.

كما أشار "أباذري" إلى أنه لدى وزير التعليم العراقية نظرة إيجابية لهذا الأمر"، مضيفا "لقد أرسلنا طلبات الجامعات الإيرانية إلى وزارة التعليم العراقية".

ومضى بالقول إن وزارة التعليم العراقية درست هذه الطلبات في اجتماعها الأخير، و بموافقة هذه الوزارة زاد عدد الجامعات الإيرانية التي وافقت عليها الحكومة العراقية من 33 إلى 62 جامعة.

و تابع المستشار الثقافي الايراني في العراق: لذلك، يمكن لجامعاتنا قبول الشباب العراقي للدراسة في شكل منح دراسية.

ونوه إلى أن زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل الحكومة العراقية ستسمح للطلاب العراقيين بالاستفادة من خبرات الأساتذة الإيرانيين في عدد كبير من المجالات والتخصصات وستجذب الجامعات الإيرانية المزيد من الطلاب من العراق.

واختتم "أباذري" تصريحه بالقول، إنه مع زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العراقية، سيتحسن تقديم الخدمات التعليمية للطلاب العراقيين كماً ونوعاً.