العراق يصدّق اتفاقية خطوط التحميل لدى المنظمة البحرية الدولية

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، يوم الجمعة، إيداع العراق لاتفاقية خطوط التحميل Load Line Convention)) لدى المنظمة البحرية الدولية، وبموجب هذه الاتفاقية، يكون العراق قد أتم المصادقة على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات المقرة.

وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق أودع اتفاقية خطوط التحميل لدى المنظمة البحرية الدولية، وهذه الخطوة تؤكد التزامه بالمعايير الدولية، وتعني أنه أتم المصادقة على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي يقرها نظام التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء".

وأضاف الفرطوسي، أن "العراق سيخضع لهذا التدقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، و يبرهن التزامه الكامل بأهداف المنظمة البحرية في التنمية المستدامة، محافظاً على جميع البروتوكولات البحرية".

وأشار إلى أن "العراق سيخضع في تشرين الأول/نوفمبر لهذا العام للتدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية IMSAS))، وسيقوم خبراء من المنظمة بتقييم التزام العراق بالاتفاقيات البحرية الدولية، وتستهدف هذه العملية إعادة إدراج البلد إلى القائمة البيضاء للدول الأعضاء، مما يعزز من مكانته في المجتمع الدولي ويعكس التزامه الكامل بالأهداف البيئية والبحرية العالمية".