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العراق يصدر طوابع بريدية عن البابا والسيستاني.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-20T09:55:16+0000
العراق يصدر طوابع بريدية عن البابا والسيستاني.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الاثنين، عن اصدارها طوابع بريدية تخص زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.  

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة رعد المشهداني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طابعاً بريدياً  خاصاً بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني، وطابعاً آخراً يخص زيارته الى مدينة أور التاريخية، لما جسدته هذه الزيارة من إبراز مفاهيم التعايش السلمي والمحبة بين الاديان داخل العراق وخارج.

وبين أن هذا الاصدار جاء ضمن خطة الشركة السنوية لعام 2021، وحسب توجيهات وزير الاتصالات ومدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير في تخليد زيارة الشخصيات المهمة الى البلاد.

وأشار المشهداني، إلى أن هذا الطابع سيكون ضمن اصدار الطوابع (التذكارية) الذي يصدر بعدة فئات بقيمة 500 و 750 و1000 دينار، وبكمية بلغت 5000 طابع، وبطاقة بفئة (1500 و 5000)، مبيناً أن الطابع قد صمم من قبل المصمم سعد غازي، وطبعت في مطبعة الشركة العامة البريد والتوفير، وسيتم تسويق الإصدار من قبل مكاتب الشركة ومكتب الهواة .

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