العراق يصدر توضيحا حول إهداء محافظة إيرانية تمثالا يعود للحقبة البابلية

شفق نيوز/ كذّب مفتش آثار وتراث بابل حسين فليح، يوم الأحد، ما نشرته صحيفة "طهران تايمز" شبه الرسمية الإيرانية عن حصول محافظ إيلام حسين سهرمانية على تمثال اصلي يعود الى الحقبة البابلية كهدية خلال زيارته الاخيرة الى محافظة بابل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة المحافظة المحلية لتطوير السياحة بين المحافظتين.

وقال فليح في بيان اليوم، إن التمثال الذي تم إهداؤه هو عبارة عن قطعة اثرية جبسية ( تقليدية) من صنع ورشة القطع الجبسية في المفتشية وليس اصلية كما اشارت الصحيفة في خبرها، منوها الى ان قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 يمنع منعا باتا اهداء القطع الاصلية بل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم .

ودعا المفتش جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الى توخي الدقة والحذر في نشر مثل هكذا اخبار عارية عن الصحة.