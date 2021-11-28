العراق يصدر توجيهاً لمواطنيه بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا

شفق نيوز/ دعت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، المواطنين الى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد تأكيد ظهور متحور جديد للفيروس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد التأكد من ظهور متحور جديد من فيروس كوفيد-١٩ من خلال التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمتابعة الدقيقة لتقارير الرصد الوبائي في دول العالم المختلفة، ندعو المواطنين جميعا الى الاسراع بتلقي اللقاحات الرصينة المتوفرة في المنافذ التلقيحية لمؤسساتنا الصحية".

وأكدت على "الالتزام بالتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وجوب التقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع المؤسسات الحكومية والاهلية بتنفيذ تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعدم السماح بدوام المنتسبين ودخول المراجعين الا بعد جلب ما يؤيد تلقي جرعتين من اللقاح او ابراز فحص مسحة PCR اجريت خلال اسبوع".

وحثت الصحة على "الجامعات والمدارس كافة على التعاون مع وزارتنا لضمان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لضمان انسيابية الدوام والحفاظ على صحة الطلبة والهيئات التدريسية".

ودعت القنوات الفضائية ووسائل الاعلام كافة الى بذل الجهود لنشر التوعية الصحية والدعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية والاسراع بتلقي اللقاح.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هناك اجتماعاً قريباً خلال الفترة القليلة المقبلة، للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لمناقشة ظهور المتحور الأفريقي لفيروس كورونا أوميكرون، واصدار توجيهات وإجراءات جديدة لمواجهة هذا المتحور ومنع وصوله أو انتشاره في العراق".

وأضاف البدر، أن "الوضع الوبائي بالعراق جيد لغاية الآن، لكن المتوقع هو الدخول بموجة وبائية جديدة، كما انه لم يتم تسجيل حالات بالسلالة الجديدة، ووزارة الصحة العراقية قادرة تشخيص هكذا إصابات وهي تعمل على منع دخولها".

واليوم اعلنت هيئة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، عن تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" للمرة الأولى، بعد إجراء اختبار لمسافرين من جنوب إفريقيا وصلا إلى سيدني.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها، وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات الحالية.

ويوم أمس السبت، أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، انه "تم اكتشاف حالتين من متغير فيروس كورونا أوميكرون في المملكة المتحدة"، مضيفا "سيكون هناك فحوصات مستهدفة في المناطق التي تم العثور فيها على الحالتين - في تشيلمسفورد و نوتنغهام".

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "إي سي دي سي"، إن "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحور سارس-كوف-2 أوميركون، في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تم تقييمه من مرتفع إلى مرتفع جدا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".