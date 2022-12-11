العراق يصدر تعليمات جديدة تخص سفر القاصرين

شفق نيوز/ أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الأحد، تعليمات جديدة تخص سفر القاصرين استنادا إلى التوجيهات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقـي.

وقالت إدارة المطار في بيان اليوم، إنه بناء على تلك التوجيهات تود أن تبين لجميع الشركات الطيران العاملة بالمطار بما يخص سفر القاصرين .

ووجهت إدارة المطار بضرورة تبليغ والد القاصر بعدم السفر الا بحضوره شخصياً أمام ضابط الجوازات وتقديم تعهد بعدم ممانعة من سفر القاصر أو تقديم وكالة خاصة لغرض السفر مصدقة أو حجة وصاية.