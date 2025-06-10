العراق يشهد ظهور "قمر الفراولة" في سمائه

شفق نيوز/ ذكر موقع "تلسكوب العراق" الفلكي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البلاد ستشهد ظهور "قمر الفراولة" في سمائها طيلة هذه الليلة.

وقال الموقع أن القمر "سيبدأ بالظهور عند الساعة الساعة 6:46 بتوقيت بغداد عند الأفق الشرقي الجنوبي، ويكون لونه مائل للأحمر بسبب تشتت ضوئه في طبقات الغلاف الجوي الكثيفة عند الأفق".

ويشهد مساء يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو وحتى فجر الأربعاء ظاهرة "قمر الفراولة" الكامل، في حدث فلكي ساحر ينتظر أن يخطف الأنظار ويأسر القلوب.

ما يميّز هذا القمر الكامل تحديداً أنه سيكون الأبعد عن الشمس في عام 2024، والأقرب إلى الأفق بالنسبة لسكان نصف الكرة الشمالي، ما يجعله يبدو أكبر حجماً وأكثر احمراراً عند شروقه وغروبه، في مشهد سينافس أجمل اللوحات الطبيعية.

ويبلغ القمر ذروة اكتماله في تمام الساعة 07:45 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، لكن أفضل توقيت لرؤيته سيكون مساء الثلاثاء، عند ظهوره في الأفق الجنوبي الشرقي مع الغسق.

وسيتحرك القمر ببطء عبر السماء الجنوبية ليختفي عند الفجر في الجنوب الغربي، محافظاً على ارتفاع منخفض يمنحه لونه الدافئ وإطلالته الضخمة بفعل تشتت الضوء عبر الغلاف الجوي.

كما سيكون النجم العملاق "قلب العقرب" (Antares) مرافقاً للقمر في رحلته، ظاهراً أعلى يمينه، ما يضفي بُعداً جمالياً إضافياً على العرض السماوي، ويبعد "قلب العقرب" نحو 550 سنة ضوئية عن الأرض، وهو أحد ألمع النجوم في سماء الليل.

أما الاسم الغريب للظاهرة، "قمر الفراولة"، فيعود إلى تقاليد الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية التي ربطت ظهوره بموسم نضوج الفراولة البرية، بينما تطلق عليه ثقافات أخرى تسميات مثل "قمر الورد" أو "قمر الزراعة".

الخبراء ينصحون بمشاهدة الظاهرة من مناطق مرتفعة وبعيدة عن التلوث الضوئي، لاقتناص لحظات مذهلة للقمر وهو يعانق الأفق في سماء الصيف. إنها فرصة نادرة لجمع الجمال والعلم في آنٍ واحد.