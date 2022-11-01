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العراق يشهد استقرارا بالأجواء مع برودة نسبية اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-01T10:57:01+0000
العراق يشهد استقرارا بالأجواء مع برودة نسبية اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، انتهاء الحالة غير المستقرة التي يشهدها طقس البلاد مع انخفاض نسبي بدرجات الحرارة اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "الاخدود الجوي الذي سبب حالة عدم استقرار في اجواء بعض المدن يتمركز حاليا على شمال البحر الاحمر ويندمج تياره البارد مع تيار رطب مندفع من مياه هذا البحر".

وأوضح أن هذا الاخدود سيتعمق اكثر يوم غد وستشمل الامطار مناطق عديدة من مدن الجنوب خصوصا البصرة مصحوبة بالبرق والرعد وكذلك مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط والانبار وجنوب نينوى.

ونوه عطية إلى أن حالة عدم الاستقرار هذه تستمر لغاية نهار يوم الخميس لتستقر الاجواء مع برودة نسبية يوم الجمعة.

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