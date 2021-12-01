العراق يشكو نقص أسرة المستشفيات وسط انتشار وباء كورونا بمتحوراته

شفق نيوز/ شكا وزير الصحة والبيئة هاني العقابي يوم الأربعاء من النقص الحاصل بالأسرة في المستشفيات مع تفشي وباء فيروس كورونا بمتحوراته المختلفة في البلاد خلال العامين.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر وزارة الصحة في فندق بابل تحت شعار "المجتمع معافى" والذي انعقد في بغداد.

وقال الوزير خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزارة الصحة مرت بظروف صعبة، وإن المؤتمر انعقد في ظل ظروف جائحة كورونا،

وأردف بالقول ان وزارة الصحة كانت سباقة بالمنطقة في بروتوكولات العلاج، وتوزيعها على المستشفيات، وان من الدول الأولى التي سعت إلى الحصول على اللقاح.

واكد "استطعنا هذا العام إعادة الدراسة وفتح المدارس والجامعات"، داعيا السكان من مختلف الشرائح الى التوجه إلى المنافذ الصحية كافة للحصول على اللقاح.

وقال الوزير أيضا إن وزارته بذلت جهودا كبيرة لمواجهة جائحة كورونا وتقليل نسبة الوفيات.

كما أشار العقابي إلى أن هناك نقصا كبيرا في أسرة الأمراض العادية، منوها الى ان هناك خططا من قبل الوزارة لتوفير المستلزمات في المستشفيات الجديدة.

بدوره قال محافظ بغداد محمد جابر العطا في كلمة له خلال المؤتمر، إن العاصمة العراقية مرت خلال سنتين بظروف صعبة، وان فيروس كورونا أثر بشكل كبير على مؤسسات الدولة.

وحذر رئيس الحكومة المحلية من المتحور الجديد للفيروس "أوميكرون"، مضيفا ان محافظة بغداد قدمت ما تستطيع وأعطت قسم من البنية التحتية لمكافحة الوباء.

ونوه المحافظ إلى أن بناء 4 مستشفيات كبرى في بغداد وصلت نسبة الإنجاز فيها بحدود 70%، انها ستكتمل خلال الفترة المقبلة.