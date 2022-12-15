العراق يشكل لجنة ثلاثية تترأسها السهيل لتدقيق الجوازات الدبلوماسيَّة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة السفيرة صفية السهيل، لتدقيق الجوازات الدبلوماسية.

وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصَحّافْ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وجه بتشكيل هذه اللجنة الخاصة برئاسة السهيل وعضوية كل من السفير عمر البرزنجيّ، والسفير عبد الرحمن الحسينيّ".

وأضاف الصحاف، أن "هذه اللجنة ستتولّى مهام تدقيق طلبات تجديد أو إصدار الجوازات الدبلوماسيَّة والخدمة".

ويأتي ذلك، بعد أسابيع قليلة من إثارة وزارة الداخلية العراقية، جدلاً واسعاً مع إعلانها عن إصدار أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال عامٍ واحد، وهو ما اعتبر باباً جديداً للفساد في البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، أكدت عضو مجلس النواب العراقي ورئيسة حراك "جيل جديد" المدني سروة عبد الواحد للتأكيد على حصول عارضات أزياء ومشاهير في تطبيق "تيك توك" على جواز سفر دبلوماسي، فيما أشارت إلى مخاطبة وزارة الخارجية لتوضيح آلية منح تلك الجوازات.

وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وأعضاء مجلس النواب إضافةً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم، إضافة إلى أصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرها حصراً وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.