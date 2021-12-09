سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يشرع بتأهيل سد تخزيني على الحدود الإيرانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-09T08:16:46+0000
العراق يشرع بتأهيل سد تخزيني على الحدود الإيرانية

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم الخميس البدء بخطة تأهيل سد مندلي الحدودي مع ايران شرقي المحافظة لتخزين مياه الأمطار والسيول المحتملة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، ان "كوادر الموارد المائية بدأت بتجفيف مياه سد مندلي وتحويل الايرادات المائية المتدفقة من العيون الايرانية نحو مسارات أخرى لمنع اختلاطها بالترسبات الطينية والاستفادة منها في الجداول".

وأوضح أن "المرحلة الثانية من خطة التأهيل تمكن في إجراء مسح وتمشيط من قبل الهندسة العسكرية لتطهير منطقة السد من الألغام والمقذوفات غير المنفلقة إن وجدت، ثم الشروع بخطة كري السد من الترسبات الطينية والتي أفقدته قدرته التخزينية بنسبة 90% وأصبح خارج الخدمة تقريبا"

ويعاني سد مندلي 95 كم شرق بعقوبة من الطمر الطيني بسبب غياب عمليات الكري والتطهير لأسباب فنية ومالية مما أدى هدر كميات كبيرة من السيول والامطار نحو الوديان المنحدرة خلال السنوات الماضية.

وتطالب نواحي مندلي وقزانية شرقي ديالى بشكل مستمر بتأهيل سدودها المتهالكة والمهملة للاستفادة من مياه السيول الإيرانية ومعالجة أزمة شح المياه المستديمة وتداعيات الجفاف وانحسار الأمطار.

related

الحكومة الإيرانية تقرر إلغاء تأشيرة السفر مع العراق بشرط

Date: 2021-06-09 10:15:00
الحكومة الإيرانية تقرر إلغاء تأشيرة السفر مع العراق بشرط

زلزال يضرب الشريط الحدودي بين إيران والعراق

Date: 2021-02-12 04:34:00
زلزال يضرب الشريط الحدودي بين إيران والعراق

تظاهرة تقطع طريقا دوليا يربط العراق بإيران

Date: 2020-10-20 07:23:37
تظاهرة تقطع طريقا دوليا يربط العراق بإيران

إيران غاضبة من بريطانيا بسبب تحقيق عن تجارة الجنس في العراق

Date: 2019-10-05 20:08:41
إيران غاضبة من بريطانيا بسبب تحقيق عن تجارة الجنس في العراق

ايران تجهز 30 ألف شرطي لتأمين زيارة الاربعينية

Date: 2019-08-28 17:06:24
ايران تجهز 30 ألف شرطي لتأمين زيارة الاربعينية

صور .. العراق يتسلم وجبة جديدة من اسطوانات الاوكسجين من ايران

Date: 2020-07-05 14:47:30
صور .. العراق يتسلم وجبة جديدة من اسطوانات الاوكسجين من ايران

كورونا يقيد وصول القادمين من العراق وإيران إلى سلطنة عمان

Date: 2021-08-16 19:00:58
كورونا يقيد وصول القادمين من العراق وإيران إلى سلطنة عمان

مسجدي: ايران ارسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية للعراق لمواجهة كورونا

Date: 2020-07-19 08:59:18
مسجدي: ايران ارسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية للعراق لمواجهة كورونا