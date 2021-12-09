العراق يشرع بتأهيل سد تخزيني على الحدود الإيرانية

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم الخميس البدء بخطة تأهيل سد مندلي الحدودي مع ايران شرقي المحافظة لتخزين مياه الأمطار والسيول المحتملة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، ان "كوادر الموارد المائية بدأت بتجفيف مياه سد مندلي وتحويل الايرادات المائية المتدفقة من العيون الايرانية نحو مسارات أخرى لمنع اختلاطها بالترسبات الطينية والاستفادة منها في الجداول".

وأوضح أن "المرحلة الثانية من خطة التأهيل تمكن في إجراء مسح وتمشيط من قبل الهندسة العسكرية لتطهير منطقة السد من الألغام والمقذوفات غير المنفلقة إن وجدت، ثم الشروع بخطة كري السد من الترسبات الطينية والتي أفقدته قدرته التخزينية بنسبة 90% وأصبح خارج الخدمة تقريبا"

ويعاني سد مندلي 95 كم شرق بعقوبة من الطمر الطيني بسبب غياب عمليات الكري والتطهير لأسباب فنية ومالية مما أدى هدر كميات كبيرة من السيول والامطار نحو الوديان المنحدرة خلال السنوات الماضية.

وتطالب نواحي مندلي وقزانية شرقي ديالى بشكل مستمر بتأهيل سدودها المتهالكة والمهملة للاستفادة من مياه السيول الإيرانية ومعالجة أزمة شح المياه المستديمة وتداعيات الجفاف وانحسار الأمطار.