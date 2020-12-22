العراق يشدد الاجراءات الاحترازية مع حلول اعياد الميلاد

شفق نيوز/ قررت الحكومة الاتحادية يوم الثلاثاء تشديد الاجراءات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا مع حلول اعياد الميلاد في العراق اذ تشهد هذه المناسبة تجمعات حاشدة في كل عام.

وترأس وزير الصحة والبيئة حسن التميمي رئيس لجنة الامر الديواني ٢١٧ لعام ٢٠٢٠ اجتماع اللجنة وبحضور اعضائها ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي اليوم في مقر الوزارة.

وقال الوزير خلال الاجتماع بحسب بيان صادر اليوم ان المؤشرات العلمية والدولية تؤكد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي تتميز بسرعة انتشارها وادت الى الغلق التام لعدد من الدول.

واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض وبحث الاجراءات المتخذة في العالم من غلق للمطارات وغيرها بسبب السلالة الجديدة، وبالرغم من تحقيق العراق زيادة قياسية في نسب الشفاء واعداد الفحوصات وانخفاض نسب الوفيات والاصابات الا انه تمت التوصية للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ عدة اجراءات تخص الموضوع.

كما تم عرض موضوع عقد اتفاقيات مع شركة فايزر لتوريد اللقاح مطلع العام المقبل وكذلك التواصل مع الشركات المصنعة الاخرى للقاح لتوريد اللقاح ومن خلال التحالف الدولي للقاحات وتفاصيل الاستيراد الى العراق والخزن والتوزيع.

واقترحت اللجنة ان يكون هناك عدة اجراءات تزامنا مع قرب اعياد راس السنة الميلادية ورفعت الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتم التاكيد على منع التجمعات ومعاقبة الجهات التي تنظم احتفالات وغلقها وحسب القانون، حسب البيان.

وتابع البيان انه تم عرض الجهود الصحية لمتابعة المدارس وحالات عدم الالتزام في بعضها والتي تفرض دوام لعدة ايام خلال الاسبوع بدلا من يوم واحد حسب المقرر والتوجيه بغلقها واغلبها من المدارس الاهلية غير الملتزمة وتاتي هذه الاجراءات للحفاظ على صحة الطلبة والهيئات التدريسية من الاصابة بالمرض.