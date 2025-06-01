العراق يشتري 5 آلاف طن من الهواتف الصينية خلال عام

شفق نيوز/ استورد العراق من الصين أجهزة هاتف نقال بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار خلال عام 2024، بحسب إحصائيات رسمية.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على تلك الإحصائيات التي أظهرت أن كمية الأجهزة المستوردة، والتي تشمل الهواتف الذكية والهواتف الأخرى الخاصة بالشبكات الخلوية أو اللاسلكية، بلغت حوالي 4.946 طن، بقيمة إجمالية بلغت 308.533 ملايين دولار.

وأضافت الإحصائيات أن النمو السنوي في قيمة هذه الواردات من عام 2020 إلى 2024 بلغ 15%، فيما شكلت حصة العراق من هذه الواردات 75%.