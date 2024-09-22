العراق يشارك في قمة "المستقبل" بالأمم المتحدة في نيويورك

شفق نيوز/ يمثل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، جمهورية العراق في أعمال قمة "المستقبل" التي تنعقد على مدار أربعة أيام في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة.

وقالت هيئة الاعلام والاتصالات في بيان اليوم، أن مشاركة العراق تأتي في هذا الحدث الدولي الهام لتعزيز دوره في مناقشة القضايا العالمية الكبرى والمساهمة في صياغة ميثاق المستقبل.

وتعتبر قمة المستقبل واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها الأمم المتحدة، حيث تركز على خمس مسارات رئيسة تشمل التنمية المستدامة والتمويل، السلام والأمن، المستقبل الرقمي للجميع، والشباب والأجيال القادمة، والحوكمة العالمية.

وتشمل القمة أيضاً قضايا محورية تتقاطع مع كافة أعمال الأمم المتحدة، مثل حقوق الإنسان، وأزمة المناخ.

كما أجرى وفد الهيئة أيضاً عدد من الفعاليات والحوارات الجانبية المتعلقة بموضوعات القمة وصياغة ميثاق المستقبل والعمل على أداء دور محوري في تنفيذه، وفقا لبيان الهيئة.