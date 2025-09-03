العراق يشارك بـ15 جهة من القطاع الخاص والعام بمعرض الغذاء العالمي في إسطنبول

شفق نيوز - بغداد / اسطنبول

يشارك العراق بجناح رسمي في فعاليات معرض الغذاء العالمي للأغذية والمشروبات (WorldFood Istanbul)، الذي انطلقت أعماله يوم أمس الثلاثاء في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمدينة إسطنبول التركية.

وتستمر تلك الفعاليات لغاية الخامس من أيلول 2025، بتنظيم من شركة ICA Events.

وحول هذا المعرض قال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية مصطفى العاني، ان هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم عملية النهوض الاقتصادي في البلاد وتعزيز الصناعة الوطنية، فضلاً عن التعريف بجودة المنتج العراقي وفتح أسواق جديدة أمامه.

ويشهد المعرض شهد مشاركة 1417 شركة من 40 دولة على مساحة بلغت 14 ألف متر مربع، عرضت خلالها أكثر من 3300 علامة تجارية لمنتجات غذائية متنوعة.

وأشار العاني إلى أن، المشاركة العراقية ضمّت 15 جهة من القطاعين العام والخاص، من بينها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، والمصرف الزراعي التعاوني التابع لوزارة المالية، إضافة إلى شركات ومصانع منضوية ضمن اتحاد الصناعات العراقي وجمعية المصدرين العراقيين.

وأضاف أن، المعروضات العراقية شملت: المشروبات الغازية والعصائر، الراشي والدبس، التوابل، الكرزات، العسل الطبيعي ومنتجاته، القهوة المعبأة، إلى جانب مواد غذائية أخرى.

وشهد حفل الافتتاح يوم امس حضور كبار المسؤولين في الحكومة التركية، بينهم وزراء التجارة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، إضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية.