العراق يسيّر طائرة لإجلاء العالقين في بيلاروسيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية عن انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوي صباح اليوم الخميس من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران، إستناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تم تسيير رحلة إستثنائية بواسطة طائرة B747 واسعة البدن بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل السلطات العليا العراقية والبيلاروسية.

وتابع أنه تم تأمين الاحتياجات المطلوبة كافة وتخصيص كادر متخصص من طواقم الشركة لتنفيذ هذا النوع من الرحلات الإنسانية لاسيما أن القادمين يعانون من أوضاع صعبة.

ويحاول المهاجرون منذ شهور العبور من بيلاروسيا إلى بولندا لكن الأزمة بلغت مستوى جديدا عندما قام مئات بمحاولة منسقة ليصدهم حرس الحدود البولنديون.

في الأثناء، حظرت أنقرة الجمعة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسيا على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفياتي سابقا وبولندا.

وعلق العراق "حتى إشعار آخر" منذ الخامس من آب/أغسطس الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها "نحو ألف شخص".