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العراق يسيّر رحلة جديدة لإجلاء رعاياه العالقين في بيلاروسيا

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-10T14:17:50+0000
العراق يسيّر رحلة جديدة لإجلاء رعاياه العالقين في بيلاروسيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة تسيير رحلة جوية جديدة لإجلاء المئات من العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "رحلة اجلاء تاسعة للراغبين بالعودة طوعاً وعلى متنها (417) مسافرا عراقيا".

وأضاف أن "جهود الوزارة مستمرة لدعم العودة الطوعية للمهاجرين".

وبدأ العراق بتسيير رحلات استثنائية منتصف الشهر الماضي لإجلاء رعاياه العالقين على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي من الراغبين بالعودة.

ويحاول هؤلاء العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي لكنهم علقوا على حدود بولندا منذ أشهر، وسط ظروف إنسانية صعبة وأجواء باردة.

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