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العراق يسير رحلة جوية إلى بيلاروسيا لإجلاء مواطنيه العالقين

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-09T11:32:45+0000
العراق يسير رحلة جوية إلى بيلاروسيا لإجلاء مواطنيه العالقين

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف، يوم الثلاثاء، عن تسيير رحلة جوية خاصة لإجلاء العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

وقال الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "شركة فلاي بغداد ستنفذ اليوم رحلة جوية من مينسك الى بغداد على متنها أكثر من ثمانين مسافرا"، مشيرا إلى أن "شركة الخطوط الجوية تنفذ يوم غد رحلة سيكون على متنها حسب المسجلين حتى الآن ٢٠٠ شخص".

وأضاف أنه "سيتم نقل جثمان المتوفى العراقي جعفر الحارس والذي قضى على الحدود البيلاروسية الليتوانية".

ولفت إلى أن "وفد سفارة جمهورية العراق لدى موسكو والمتواجد في العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة كافة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك"، مؤكدا أن "وفد سفارة جمهورية العراق في موسكو على تواصل تام مع السلطات البيلاروسية لمعرفة كافة التطورات في المناطق الحدودية والتنسيق لإعادة من يرغب".

وأشار إلى أن "الفريق الدبلوماسي المقيم في منسك مستمر بمنح جوازات العبور لمن فقد جواز سفره ويرغب بالعودة للوطن".

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