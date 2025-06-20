العراق يسير رحلة جوية استثنائية الى تركيا لإجلاء مواطنيه

شفق نيوز/ من المقرر أن تسيّر سلطات الطيران المدني العراقية، يوم غد السبت، إلى تركيا لإجلاء مواطنين عالقين عبر مطار البصرة الدولي.

وقالت السفارة العراقية في تركيا في بيان، إنها "تودُّ أن تُعلم المواطنين العراقيين الكرام المتواجدين في تركيا، بأنه سيتم تسيير رحلة جوية استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقيّة، يوم غدٍ السبت الموافق 2025/06/21، عبر خط أنقرة – البصرة، وذلك في تمام الساعة الـ 11:30 مساءً".

ودع البيان السفارة، المواطنينَ الراغبين بالسفر على متن هذه الرحلة إلى مراجعة مكتب الخطوط الجوية العراقيَّة في أنقرة بشكل عاجل لقطع تذاكر السفر.