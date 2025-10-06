العراق يسمح مجدداً باستيراد الطماطم والبصل بسبب قلة إنتاجهما

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، إعادة العمل باستيراد محصولي الطماطم والبصل، بسبب قلة إنتاجهما محلياً.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على فتح استيراد محصولي الطماطم والبصل اعتباراً من 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بسبب قلة إنتاجهما محلياً وحفاظاً على أسعار المحاصيل في السوق المحلي.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد قررت منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، بينها الطماطم والبصل، وشملت كذلك البطيخ والشجر، وكذلك عدداً من المنتجات الغذائية بينها الدجاج وبيض المائدة.