العراق يسمح لزوّار الأربعينية من الإيرانيين دخول أراضيه بجواز سفر منتهي الصلاحية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الخميس، أنها حصلت على استثناء من الجانب العراقي يخص دخول زائري أربعينية الإمام الحسين بجوازات منتهية الصلاحية، وذلك لتسهيل عملية تفويج الإيرانيين الراغبين بالتوجه إلى مدينة كربلاء لإحياء تلك المراسم.

جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران، سيد مجيد مير أحمدي، على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني بين البلدين، الذي انعقد في مدينة مشهد (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرقي إيران).

وقد نوه أحمدي الى عقد اتفاقيات جيدة للغاية مع وفد رفيع المستوى من العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك اتفاقيات حول تنظيم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وأردف بالقول إنه سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، وستعقد اجتماعاتها بالتناوب لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار حتى حلول أيام زيارة الأربعين في شهر صفر المظفر.

وأضاف نائب وزير الداخلية أن في المحافظات الحدودية للبلاد، سيتم كذلك إنشاء وحدة تعمل تحت إشراف الوحدة المركزية المشتركة لمنع التناقضات السابقة.

وتابع المسؤول الإيراني، بالقول إن عبور الزوار من حدود جذابة محظور حاليا، لكن تم الاتفاق على السماح للزوار الإيرانيين المتقدمين للذهاب إلى العراق عبر هذه الحدود.

ونوه إلى أنه من بين الأمور الأخرى التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع، تجدر الإشارة الى موضوع جوازات السفر منتهية الصلاحية والتي ستكون صالحة للسفر خلال فترة زيارة الأربعين فقط، وان هذه الخطوة ستساعد للغاية في تيسير حركة الزوار.

وشكر حسن تعاون الوفد العراقي الرفيع المستوى برئاسة رئيس مقر الأربعين في هذا البلد، وقال: تم في هذا الاجتماع، مناقشة القضايا المتعلقة بأمن الحدود، ومكافحة الجماعات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى، وتم متابعة كل موضوع من قبل اللجان المحددة ونأمل أن ينظم البلدان إجراءات فعالة في هذه المجالات.

بدوره قال مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة الأربعين في هذا البلد، الفريق مهدي الفكيكي: عقدت اجتماعات على خلفية التفاهمات التي تمت بين البلدين في وقت سابق، وتقرر اجراء مزيد من التفاهمات بشأن القضايا الحدودية بين البلدين، ايواء الزوار على الحدود وخاصة تكثيف التنسيقات والجهود فيما يتعلق بزيارة الأربعين.

وذكر أن هذه الإجتماعات ستؤدي إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين الصديقين والشقيقين، ومن المؤمل أن نشهد تقليص المشاكل القائمة مع استمرار هذه اللقاءات.

وفي ختام هذا الاجتماع الأمني المشترك الذي عقد على شكل لجان خاصة بالارشادات والمخابرات والحدود والجريمة المنظمة والمخدرات وجواز السفر وزيارة الأربعين، تم التوقيع على مذكرة تعاون في اطار 28 فقرة، وفقا لما ذكرته وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء.