لسد حاجة السوق.. العراق يسمح باستيراد 5 محاصيل زراعية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الثلاثاء، فتح باب الاستيراد لخمسة محاصيل زراعية تلبيةً لحاجة السوق المحلية و لضمان استقرار الأسعار في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحاصيل المسموح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية كافة هي: (اللهانة، و القرنبيط، و الشلغم، والشوندر، والخس)، مشيرة إلى أن القرار جاء نظراً لانتهاء موسم وفرتها محلياً.

وأضاف البيان أن القرار صدر بناءً على مؤشرات "الروزنامة الزراعية" المعتمدة ومتابعة حركة أسواق الجملة التي أكدت نفاد المنتج المحلي، لافتاً إلى حصول موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على طلب الوزارة بهذا الصدد.