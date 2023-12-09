العراق يسلّم الولايات المتحدة قائمة بأسماء المطلوبين للقضاء

شفق نيوز/ سَلَّمَ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية القاضي حيدر حنون، يوم السبت، الجانب الأمريكي ملفاً يحتوي طلبات المساعدة القانونيَّة وقائمة بالمتهمين والمدانين المقيمين داخل الأراضي الأمريكيَّة المطلوبين للجانب العراقي.

جاء ذلك خلال لقائه خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكيَّة، حيث بحث الجانبان تأليف لجان بين الطرفين؛ لدراسة الملفات عبر خبراء مشتركين من الهيئة والجانب الأمريكي في القضايا المشتركة، ومن ثم إحالة القضيَّة إلى القضاء إذا اقتنعت اللجنة بإدانة المتهم في القضيَّة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

من جانبه، أعرب القاضي حيدر حنون عن تفاؤله لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية؛ من أجل تبادل المعلومات والخبرات لغرض التدعيم والتوثيق، والتعاون التقني لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز الخبرات، وإقامة دورات تدريبيَّة في مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد لمنتسبي الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ومنتسبي الأجهزة النظيرة في الدول المحيطة بالعراق.

فيما أشار خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكية إلى إدراكهم لخطورة الفساد على مؤسسات الدولة في العراق وتسببه بمشاكل في المجالات الأمنيَّة والاقتصاديَّة ومستوى تقديم الخدمات للشعب، مبدين استعدادهم للعمل مع وزارة الخارجيَّة على إتمام مسودة المذكرة مع الجانب العراقي؛ لتقديم الدعم وتبادل الخبرات، مؤكدين أن بلادهم ستتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المهربة.