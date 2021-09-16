العراق يسقط فرضية حظر التجوال مع قرب الدخول بالموجة الرابعة من جائحة كورونا

شفق نيوز/ علقت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، على احتياج العراق العودة الى حظر التجوال الشامل، بسبب الموقف الوبائي، والخشية من دخول البلاد في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "العودة لقرار حظر التجوال الشامل أو تشديد الحظر الجزئي، فهكذا قرارات من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وما تراه مناسبا بشأن الوضع الصحي، لكن في ظل أعداد الإصابات القليلة لانحتاج للحظر حاليا".

وبينت فلاح ان "القرارات ليست ثابتة ويمكن ان تتغير حسب تطورات الموقف الوبائي اليومي ، واي مستجدات تطرأ يمكن للجنة العليا ان تتخذ ازاءها قرارات أشد صرامة من القرارات الحالية".

وأضافت ان "الموقف الوبائي اليومي يؤشر انخفاض عدد الإصابات وزيادة نسبة المتلقين للقاح، كما أننا اجتزنا ذروة الموجة الثالثة لكن لا تزال هناك إصابات يومية، وان كانت اقل من السابق".

وحذرت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة من "التهاون في تلقي اللقاح او عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، قد يؤدي الى دخول البلاد في موجة جديدة أخرى للفيروس ليست رابعة فحسب، بل يمكن ان تكون اكثر من موجة نتيجة التحورات التي يمر بها الفيروس بين حين وآخر، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء حيث تنشط الأمراض التنفسية والانتقالية وغيرها من الأمراض الوبائية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، نهاية شهر آب الماضي، عن خروج البلاد من موجة فيروس كورونا الثالثة، إلا أنها حذرت حينها من الدخول بالموجة الرابعة.

ومنذ تفشي الوباء في العراق، أصيب قرابة المليوني شخص بالفيروس، وفق إحصائيات وزارة الصحة.