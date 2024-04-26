العراق يسعى لتوليد الكهرباء من تدوير النفايات

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية، عن قرب إحالة مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان، لإحدى الشركات المتقدمة والمتخصصة بتقنية المعالجة.

وقال رئيس الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية من المشاريع التي تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبينا أن "المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي (الجيل الرابع صعودا ً) للنفايات وبمعدل (3000) طن يومياً".

وأضاف مكية، أن "مشروع معالجة النفايات تقدمت عليه (15) شركة محلية وأجنبية ويمثل النواة الأساس في مشاريع الإصلاح البيئي للمواطن العراقي، والانتقال ضمن سلم المعايير العلمية نحو البيئة المستدامة"، موضحا أن "فعالية فتح عطاءات المشروع التي تقدمت بها الشركات تمثل ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية في تحديد المعايير والمتطلبات الخاصة بمواصفات وجيل المشروع"، مؤكدا أن "العراق يسير بخطى ثابتة نحو مشاريع البيئة المستدامة".

وتابع مكية أن "المشروع يمثل قيمة كبيرة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة في جانبي الرصافة والكرخ لإنشاء المشروع"، مشيرا الى أن "العاصمة بغداد بحاجة الى هكذا مشاريع إستثمارية للتخلص من النفايات التي يتقدر بـ(9000) طن يوميا لما لها من مردود سلبي على حياة المواطنين والواقع البيئي" .

وأشار رئيس الهيئة، أن "مشروع معالجة النفايات له أكثر من فائدة للمواطن العراقي في الإصلاح البيئي من خلال (صحة الإنسان ومنع تلوث المياه بسبب الطمر غير الصحي وأثره على صحة النبات والتربة ومنع تلوث الهواء جراء الحرق التقليدي الذي يطلق غازات خطرة تسبب الاحتباس الحراري) وعرضيا ينتج كهرباء".