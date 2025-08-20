العراق يسعى لتنشيط السياحة وتطوير الفرص الاستثمارية بهذا القطاع

شفق نيوز - بغداد

أقامت رابطة الرافدين لتنشيط السياحة في العراق، مع وزارة الثقافة والسياحة، اليوم الأربعاء، ورشة جرى خلالها بحث إمكانية تطوير العمل في قطاع السياحة والفرص الاستثمارية بهذا المجال.

وتحت شعار "السلامة مسؤولية الجميع" ، أقامت الرابطة ورشة عمل تخص السلامة العامة في البلاد، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات السياحية بجميع أنواع عملها، وبالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وشركة التأمين العراقية، وبإشراف هيئة السياحة العراقية متمثلة بقسم التدريب والتطوير السياحي.

من جانبه، أكد داود شمو، رئيس رابطة الرافدين، في كلمة له خلال الورشة، أن "الهدف من هذه الورشة اليوم جاء من أجل طرح أهم التعليمات وإجراءات السلامة، وبشكل مفصل، من قبل الجهات ذات العلاقة في المؤسسات الحكومية، للغرض إيجاد أفضل السبل للوقاية من أضرار الحرائق والحوادث، والعمل بروح الفريق الواحد، للتركيز والتوعية على السلامة العامة في البلاد".

وأضاف "نهدف إلى تطوير عمل القطاع السياحي في العراق من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في جميع المجالات، وتعزيز النشاط السياحي والفرص الاستثمارية".