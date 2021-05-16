العراق يسعى لتنشيط الحج المسيحي الى أور التاريخية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "بريسيكيوشين" المسيحية، ان الكنيسة السيريانية الكاثوليكية في العراق ستنظم خلال الشهر الجاري رحلة حج للمسيحيين الى مدينة أور التاريخية.

وقالت المنظمة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن الهدف من ذلك هو تشجيع عودة رحلات الحج المسيحية الى العراق، وذلك بعد شهرين فقط من زيارة الحبر الاعظم البابا فرانسيس لبيت النبي إبراهيم في مدينة أور التاريخية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وبحسب المنظمة المسيحية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن عشرات الكنائس المسيحية ستتمثل في التجمع المسيحي في أور، موطن النبي ابراهيم.

واشارت الى ان مدينة أور الكلدانية، هي المدينة التوراتية التي بدأ منها النبي ابراهيم رحلته إلى الارض الموعودة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المدينة التاريخية لم تشهد خلال العقود الاخيرة، اقبالا من الحجاج المسيحيين، باستثناء الزيارة التي قام بها 200 كلداني من بغداد الى المدينة في العام 2016.

واشار موقع المنظمة المسيحية الى ان ممثلي الكنيسة والسلطات المحلية يبحثون فكرة زيادة حركة السياحة الدينية في جميع انحاء محافظة ذي قار.

واضاف انهم يأملون في الحصول على دعم من الهيئات الدولية لمساعدتهم في اقامة البنى التحتية لجعل مدينة أور وجهة حج مسيحية.