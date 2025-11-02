العراق يسجل 80 هزة أرضية خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاحد، تسجيل 80 هزة أرضية خلال شهر تشرين الأول/2025، داخل العراق وفي المناطق المحيطة به.

أوضح مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبد الخالق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الهزات الأرضية المسجلة خلال تشرين الأول بلغ 80 هزة أرضية، منها 30 هزة داخل العراق و50 هزة خارج حدوده أو بالقرب منها".

وأضاف أن "26 هزة سُجلت داخل الأراضي الإيرانية في مناطق كرمنشاه، كوردستان، أذربيجان، خوزستان، لورستان وغيرها، بينما تم تسجيل 21 هزة داخل تركيا في مناطق فان، بتليس، شرناق، هكاري، سيرت القريبة من الحدود العراقية، إضافة إلى 3 هزات في سوريا بالحسكة".

وأشار عبد الخالق، إلى أن "قوة الهزات تراوحت بين (1 – 4.3) درجة على مقياس ريختر، وبأعماق بؤرية تراوحت بين 5 و39 كيلومتراً"، موضحاً أن "النشاط الزلزالي داخل العراق تمركز في محافظات الشمال والشرق".

ولفت إلى أن "محافظة السليمانية تصدّرت بعدد 15 هزة أرضية سجلت في مناطق جمجمال، دربندخان، حلبجة، بنجوين، دوكان، تلتها ديالى بـ5 هزات في (خانقين وبلدروز)، ثم أربيل بثلاث هزات في (شقلاوة وكويسنجق)، ودهوك بهزتين في (عقرة والعمادية)، كما تم تسجيل هزة واحدة في كل من بغداد (التاجي)، كركوك (داقوق)، صلاح الدين (بيجي)، الأنبار (عنه)، وحلبجة".

وختم عبد الخالق، حديثه قائلاً إن "الشهر المنصرم لم يشهد صدور أي تقرير عن هزات آنية أو طارئة، كما لم تُسجل أية أضرار بشرية أو مادية جراء النشاط الزلزالي في عموم المنطقة".

ويرى مختصون في علوم الأرض أن تزايد النشاط الزلزالي شمال العراق يأتي نتيجة تموضع البلاد على الصفيحة العربية المتأثرة بالحركة المستمرة للصفيحة الأوراسية، ما يجعل المناطق الحدودية مع إيران وتركيا من الأكثر نشاطاً زلزالياً، مؤكدين أن معظم الهزات تبقى خفيفة إلى متوسطة الشدة ولا تمثل خطراً مباشراً على السكان.