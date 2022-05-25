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العراق يسجل 71 إصابة جديدة ولا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-25T13:02:39+0000
العراق يسجل 71 إصابة جديدة ولا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

العراق يسجل 71 إصابة جديدة ولا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

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