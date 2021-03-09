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العراق يسجل (644) حالة انتحار في 2020 وبغداد في الصدارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-09T09:35:15+0000
العراق يسجل (644) حالة انتحار في 2020 وبغداد في الصدارة

شفق نيوز/ كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي، يوم الثلاثاء، عن تأشير المفوضية ارتفاع حالات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام 2020.

وقال العزاوي إن حالات الانتحار في عام 2020 بلغت (644) حالة، لافتا الى ان محافظة بغداد تصدرت المشهد بالاعداد حيث بلغت (139) حالة تلتها محافظة البصرة (86) حالة ومحافظة ذي قار (80) حالة ومحافظة نينوى (69) حالة.

واوضح الغراوي؛ ان من خلال ماتم تسجيله ايضا فئة الذكور، حيث بلغت أعدادهم (368) والإناث (276) حالة انتحار.

وأضاف عضو مجلس المفوضية؛ أن (159) حالة منها كانت بواسطة إطلاق النار من اسلحة قريبة و(319) حالة بواسطة الشنق باستخدام الحبال و(6)حالات تمثلت بالسقوط من أماكن مرتفعة و(122) حالة باستخدام الحرق بالنار و(20) حالة باستخدام المواد السامة الخطرة و(3) حالات تمثلت بقطع الوريد و(8)حالات عن الطريق الغرق و(2) حالة بواسطة الصعق بالكهرباء.

وعن دوافع الانتحار؛ بين الغراوي أنها تنوعت بين الأسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، اضافة لعامل الفقر وتداعيات الحروب وتدهور واقع حقوق الانسان، مطالبا" الحكومة بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار.

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