العراق يسجل 607 اصابات جديدة و14 حالة وفاة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 607 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1752 حالة.

وأشارت الوزارة ايضاَ إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 14 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الصحة العراقية فأن البلاد شهدت منذ تفشي الوباء في اذار الماضي 556742 حالة شفاء، و 602938 اصابة ، و33301 حالة اصابة تحت العلاج، و123 حالة راقدة في العناية المركزة، و 12895 حالة وفاة.