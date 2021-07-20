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العراق يسجل 59 حالة وفاة و8922 اصابة جديدة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-20T13:07:55+0000
العراق يسجل 59 حالة وفاة و8922 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل 59 حالة وفاة  و8922 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك بحسب الموقف الوبائي اليومي الذي اعلنته الوزارة، وورد إلى وكالة شفق نيوز، والذي أوضح أن هذه الاعداد من الاصابات والوفيات جاءت ضمن عدد فحوصات مختبرية ليوم العشرين من تموز وبلغ 39925 حالة فحص.

ووفق الموقف فأن عدد حالات الشفاء بلغ 7613، فيما بلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح: 1184145.

وتنشر شفق نيوز ادناه الجدول الخاص بالموقف الوبائي ليوم الثلاثاء 20 تموز الذي اصدرته الوزارة.

وكان العراق قد سجل امس الاثنين اعداد اصابات قاربت العشرة الاف حالة ليكون رقما قياسيا غير مسبوق منذ تفشي الجائحة ما حدا بالسلطات الى تحذير المواطنين ومناشدتهم بالتزام الاجراءات الوقائية والتوجه لتلقي اللقاح.

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