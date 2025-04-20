العراق يسجل 5 إصابات جديدة بـ "الحمى النزفية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بـ "الحمى النزفية"، مؤكدة أن عدد المصابين بلغ 19 إصابة منذ بداية العام 2025.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تسجيل صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الموقف الوبائي الخاص بالحمى النزفية ارتفع إلى 19 إصابة بعد تسجيل 5 إصابات جديدة"، مبيناً أن "الوزارة سجلت حالتي وفاة بين المصابين بالحمى".

وأضاف أن "الإصابات توزعت على النحو التالي حيث سجلت ذي قار 7 إصابات، بينما سجلت محافظة كركوك 4 إصابات مع حالتي وفاة، وبلغت الإصابات في المثنى 3، في حين سجلت كل من نينوى والبصرة وجانب الرصافة في بغداد وميسان وواسط إصابة واحدة فقط".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت دائرة صحة كركوك خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، تسجيل أية إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية، مؤكدة أن الموقف الوبائي الرسمي في المحافظة يقتصر على أربع حالات فقط، بينها حالتا وفاة.

بينما أعلنت إدارة المستشفى البيطري في البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية في مركز المحافظة، مؤكداً تكثيف الجهود للكشف المبكر عن الإصابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وفي إقليم كوردستان، قال وزير الصحة سامان البرزنجي، اليوم، إن الوزارة لم تسجل أية حالة إصابة بالحمى النزفية في مناطق ومدن الاقليم رغم تفشيها في بعض المحافظات العراقية.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.