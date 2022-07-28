الصحة العراقية: ذي قار تتصدر محافظات العراق بوفيات واصابات النزفية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، أن ذي قار تصدرت محافظات البلاد باعداد وفيات واصابات فيروس الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح مسموع ورد لوكالة شفق نيوز إن "الموقف الوبائي لحالات الحمى النزفية في العراق بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى الآن (273) حالة مؤكدة و(49) حالة وفاة في محافظات البلاد".

واستعرض البدر حالات الإصابات والوفيات لكل محافظة مبينا أن "محافظة ذي قار سجلت 113 إصابة و26 حالة وفاة، وميسان 31 إصابة وثلاث وفيات، وواسط 24 إصابة وحالتي وفاة، وبابل 24 اصابة وحالتي وفاة، والمثنى 17 إصابة و6 وفيات، والبصرة 11 إصابة وحالة وفاة واحدة، والديوانية 10 إصابات من دون تسجيل وفيات".

وأضاف البدر أن "بغداد الكرخ سجلت 9 إصابات وحالتي وفاة، والرصافة 6 إصابات وحالتي وفاة، وكربلاء 8 إصابات من دون وفيات، ونينوى 4 إصابات من دون وفيات، وأربيل 3 إصابات وحالة وفاة واحدة، وكركوك 3 إصابات وحالة وفاة، و النجف 3 إصابات من دون وفيات، وديالى إصابتين وحالة وفاة واحدة، وصلاح الدين إصابتين وحالتي وفاة، ودهوك إصابتين من دون وفيات، والانبار إصابة واحدة فقط من دون وفيات".

وتابع البدر أن "هذا المرض يمكن الوقاية منه باتباع إجراءات بسيطة أهمها ارتداء الملابس الواقية والكفوف خصوصا لمربي الماشية والقصابين ونوصي باستخدام سكين خاص لتقطيع اللحوم والانتباه لأعراض المرض التي تبدأ بحمى وآلام في مناطق مختلفة من الجسم وهذه تمثل المرحلة الأولى من المرض التي يمكن معالجتها"، مبينا ان "دليل ذلك بأن نصف الإصابات التي تم ذكرها تماثلوا للشفاء التام، اما اذا انتقل المرض للمرحلة الثانية الخطيرة عبر النزف من فتحات الجسم وتحت الجلد فان احتمالية الوفاة عالية جدا".

وأكد البدر "استعداد جميع المؤسسات الصحية في وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالات"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "لا يوجد علاج او لقاح فيروسي مباشر للعلاج، لكن تشخيص المرض في مرحلة مبكرة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومنع المضاعفات يؤدي الى احتمالية شفاء عالية ولكن اذا تأخر تكون احتمالية الوفاة عالية".