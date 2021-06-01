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العراق يسجل 4170 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة
Category: مجتـمع
Date: 2021-06-01T13:17:04+0000
العراق يسجل 4170 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة
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