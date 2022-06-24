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الصحة العراقية تسجل 5 إصابات جديدة بالكوليرا والحمى النزفية وتخشى من موسم "الأضاحي"

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-24T14:03:34+0000
الصحة العراقية تسجل 5 إصابات جديدة بالكوليرا والحمى النزفية وتخشى من موسم "الأضاحي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بالكوليرا واصابة واحدة بالحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة سجلت 4 إصابات جديدة بالكوليرا 3 في كركوك وواحدة في ديالى"، مشيرا الى "ارتفاع إجمالي الإصابات الى 19 حالة".

وفيما يتعلق بالحمى النزفية، لفت البدر الى ان "الوزارة سجلت اصابة جديدة بالمرض في محافظة نينوى ليرتفع الاجمالي الى 208 حالات منها 35 وفاة".

وقال البدر، "نحن مقبلون على موسم ذبح الاضاحي في عيد الاضحى واحتمال انتقال العدوى يكون اكثر".

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