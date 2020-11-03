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العراق يسجل 3595 إصابة جديدة بكورونا و 51 حالة وفاة في يوم

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-03T12:05:05+0000
العراق يسجل 3595 إصابة جديدة بكورونا و 51 حالة وفاة في يوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل 3595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 2979 حالة للشفاء، فيما اشارت الى تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي لانتشار الفيروس في العراق الذي تصدره الوزارة، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 408756 وما نسبته 84.8%  ، فيما بلغت حالات الاصابات الكلي 482296، وعدد الحالات تحت العلاج 62472 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 445، وعدد حالات الوفيات الكلي 11068 ، وذلك منذ تفشي المرض في البلاد شهر اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً باعداد حالات الاصابات والشفاء والوفيات موزعة على مناطق البلاد كما وردت من وزارة الصحة العراقية. 


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