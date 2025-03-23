العراق يسجل 31 الف عقد زواج و8 آلاف حالة طلاق في شباط.. جداول

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، عن إحصائية مفصلة لعقود الزواج وحالات الطلاق المسجلة في محاكم الاستئناف العراقية خلال شهر شباط من عام 2025.

وأظهرت بيانات صدرت عن القضاء، تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، تفاوتاً ملحوظاً في أعداد العقود وحالات الطلاق بين المحاكم المختلفة.

ووفقًا لإحصائية هذه البيانات، سجلت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة أعلى عدد لعقود الزواج بلغ 5024 عقدًا، بينما سجلت رئاسة محكمة استئناف القادسية (الديوانية) أعلى عدد لحالات الطلاق بلغ 3392 حالة.

وفي المقابل، سجلت رئاسة محكمة استئناف المثنى أقل عدد لعقود الزواج بلغ 767 عقدًا، بينما سجلت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين أقل عدد لحالات الطلاق بلغ 122 حالة.

وتفصيلاً، جاءت أعداد عقود الزواج وحالات الطلاق في المحاكم الأخرى على النحو التالي:

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ: 3382 عقد زواج و 1331 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف نينوى: 3382 عقد زواج و 479 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف ديالى: 1355 عقد زواج و 262 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف بابل: 1995 عقد زواج و 219 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف النجف: 1741 عقد زواج و 275 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف كركوك: 1401 عقد زواج و 204 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف ذي قار: 1847 عقد زواج و197 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف الانبار: 1746 عقد زواج و 276 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف البصرة: 3825 عقد زواج و 206 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف واسط: 1020 عقد زواج و222 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين: 1444 عقد زواج و122 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف المثنى: 767 عقد زواج و255 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف ميسان: 971 عقد زواج و 359 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف كربلاء: 1399 عقد زواج و 298 حالة طلاق.

رئاسة محكمة استئناف القادسية: 1112 عقد زواج و 3392 حالة طلاق.