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العراق يسجل 24 هزة ارضية خلال شهر واحد

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-04T09:20:10+0000
العراق يسجل 24 هزة ارضية خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم الرصد الزلزالي الْيَوْمَ  الأربعاء التقرير الشهري الخاص بالنشرة  الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان 2022.

واوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في التقرير ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو ( 24) هزة ارضية منها (16) هزة أرضية داخل العراق و (3) هزة أرضية داخل إيران و(3) هزة ارضية في تركيا ، اضافة الى " هزة ارضية واحدة على الحدود العراقية الايرانية، تراوحت قوة الاحداث الزلزالية بين (2،0-4،0) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (8-25) كم . 

هذا وتركز النشاط في هذا الشهر بشكل واضح داخل  العراق تحديداً في محافظة السليمانية في قضاء كلار ومحافظة ديالى في قضاء مندلي ، ومحافظة واسط في قضاء بدرة، وفقا للتقرير.

اما بقية النشاط فقد تركز في ايران ، محافظات كرمنشاه وايلام وكوردستان ، وفي تركيا في منطقة سيرناك. 

اضافة الى ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي  وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق. 

هذا ويذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت خمسة تقارير  ، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.

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