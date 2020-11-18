العراق يسجل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2151 حالة شفاء الاربعاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، تسجيل 2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2151 حالة شفاء، فيما أشارت الى وفاة 43 بسبب المرض خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 455176 بنسبة 86.5% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 526852، وعدد الحالات التي تحت العلاج 59881 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 359، وعدد حالات الوفيات الكلي 11795 منذ تفشي الفيروس في اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر الموقف الوبائي ليوم الاربعاء كما وردت من وزارة الصحة العراقية.