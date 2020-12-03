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العراق يسجل 21 حالة وفاة واكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-03T12:22:03+0000
العراق يسجل 21 حالة وفاة واكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

 

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، 21 حالة وفاة واكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي الذي صدر، اليوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 2039، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1550 ، في وقت بلغ عدد حالات الوفاة 21 حالة .

كما اشارت الوزارة الى أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 487863 أي ما نسبته 87.3%، وبلغ عدد حالات الاصابات الكلي 558767، وعدد الحالات التي تحت العلاج 58543 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 270 ، وعدد حالات الوفيات الكلي 12361 وذلك من انتشار المرض في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً يوضح الموقف الوبائي بالأرقام في عموم البلاد وفق ما أصدرته وزارة الصحة اليوم.   

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