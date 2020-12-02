العراق يسجل 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، تسجيل 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يقابلها 1743 حالة شفاء، فيما سجلت 34 حالة وفاة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية.

وفي موقفها الوبائي اليومي أوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 486313، وعدد حالات الاصابات الكلي 556728 ، وعدد الحالات التي تحت العلاج 58075، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 277، وعدد حالات الوفيات الكلي 12340.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً بالموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته وزارة الصحة اليوم الخميس 2 كانون الاول 2020.