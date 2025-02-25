العراق يسجل 1898 هزة أرضية خلال 5 سنوات.. هذه مواقعها

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل 1898 هزة أرضية من عام 2020 لغاية عام 2025.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم الرصد الزلزالي أصدر خارطة النشاط الزلزالي للعراق لخمس سنوات من عام 2020 لغاية عام 2025".

وأوضحت، أن "النشاط الزلزالي تركز على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد على طول نطاق زاكروس الزلزالي الذي يمتاز بوجود عدد من الفوالق والصدوع المعكوسة والاعتيادية النشطة في مناطق اقليم كوردستان ومحافظات كركوك والموصل وديالى وواسط وميسان بدرجة أعلى من باقي المحافظات".

وبينت، "حيث تم تسجيل 1898 هزة أرضية خلال هذه الفترة".

وكان قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، كشف في 3 شباط/فبراير الجاري، عن تسجيل 62 هزة أرضية في البلاد خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيما أكد أن قوة الهزات تتراوح ما بين درجة إلى 5 درجات.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مراصدها سجلت النشاط الزلزالي في العراق والدول المجاورة لشهر كانون الثاني/يناير 2025، بواقع 92 هزة أرضية منها 62 داخل العراق توزعت ما بين ديالى وأربيل ونينوى والسليمانية وميسان وكركوك ودهوك".

وأضاف التقرير، أن "قضاء خانقين في ديالى سجل النسب الأعلى في عدد الهزات الأرضية"، مبيناً أن "22 هزة سجلت داخل إيران و8 داخل تركيا".

ووفقاً للتقرير، فإن قوة الهزات تراوحت ما بين (1-5) درجة، وبعمق ما بين 4 و 38 كيلومتراً.

وأخبر مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبدالخالق، الوكالة، في وقت سابق، بأن "مثلث حلبجة وكلار وخانقين أصبح نشطاً بعد تسجيل هزة أرضية قوية بحلبجة في إقليم كوردستان خلال العام 2017 حيث تسببت بتحرك الفوالق الأرضية وعند تحركها تحولت المنطقة إلى نشطة زلزالياً".