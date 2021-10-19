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العراق يسجل 1835 اصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
Category: مجتـمع
Date: 2021-10-19T13:13:00+0000
العراق يسجل 1835 اصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
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