العراق يسجل 1338 إصابة جديدة و2028 حالة شفاء من كورونا اليوم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 2028 حالة شفاء من المرض، فيما اشارت الى وفاة 24 مريضاً وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 509474 أي ما نسبته 88.5% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 575972، وعدد الحالات التي تحت العلاج 53895، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 197، وعدد حالات الوفيات الكلي 12603، وذلك منذ تفشي المرض في العراق اذار 2019.

جاء ذلك في الموقف الوبائي اليومي بشأن جائحة كورونا الذي اصدرته وزارة الصحة، وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه نسخة منه.