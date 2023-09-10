12 هزة أرضية ضربت العراق خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي،قسم الرصد الزلزالي التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر آب 2023 .

وقال المدير العام في الوزارة عبد العظيم الساعدي في بيان اليوم إنه: تم اصدار النشرة الزلزالية اذ سجلت مراصدنا (19) هزة منها (12) هزة داخل العراق والمناطق المجاورة والسبعة الاخرى في ايران تركيا سوريا.

من جانبها اوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف :ان التقرير المرفق طيا تضمن الشرح المفصل للنشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة واماكن التمركز لشهر آب 2023 ، مبينة، تمركز داخل العراق في (ديالى ، بصرة ، السليمانية، ميسان).