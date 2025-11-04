العراق يسجل 114 هزة أرضية خلال 4 أيام

شفق نيوز- بغداد

سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الثلاثاء، 114 هزة أرضية في البلاد منذ مطلع الشهر الحالي.

وذكرت الهيئة الرسمية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم تسجيل 114 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 1 إلى 4.6 درجة للفترة من 1 لغاية 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".

وأوضحت أن "أغلب الهزات الأرضية هي هزات ارتدادية ضعيفة المقدار وغير محسوسة aftershock للهزة الأرضية التي سجلت قرب مدينة خانقين قرب الحدود العراقية الإيرانية على طول فالق (صدع) خانقين مندلي بدرة، وهي حالة طبيعية الحدوث بعد أي هزة أرضية قوية لحين استعادة القشرة الأرضية لطبيعتها ووضعها الطبيعي".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أعلنت أول أمس الأحد، تسجيل 80 هزة أرضية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، منها 30 هزة داخل العراق و50 هزة خارج حدوده أو بالقرب منها.

ويرى مختصون في علوم الأرض أن تزايد النشاط الزلزالي شمال العراق يأتي نتيجة تموضع البلاد على الصفيحة العربية المتأثرة بالحركة المستمرة للصفيحة الأوراسية، ما يجعل المناطق الحدودية مع إيران وتركيا من الأكثر نشاطاً زلزالياً، مؤكدين أن معظم الهزات تبقى خفيفة إلى متوسطة الشدة ولا تمثل خطراً مباشراً على السكان.