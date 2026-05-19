العراق يسجل نحو 40 ألف حالة زواج وطلاق في شهر نيسان الماضي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن المحاكم الاتحادية في عموم محافظات العراق - باستثناء إقليم كوردستان - سجلت 38 ألفاً و127 حالة زواج وطلاق خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقاً للإحصائيات التي واكبتها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي عدد عقود الزواج المبرمة 31 ألفاً و499 عقداً؛ تصدرت فيها العاصمة بغداد (بجانبيها الكرخ والرصافة) القائمة بـ 7934 عقداً، تلتها محافظة نينوى في المرتبة الثانية بـ 3141 عقداً.

وعلى صعيد الانفصال، كشفت البيانات أن المجموع الكلي لحالات الطلاق بلغ 6628 حالة؛ حيث جاءت بغداد أيضاً في مقدمة اللائحة بـ 2665 حالة، بينما حلّت البصرة ثانيةً بـ 611 حالة.

وتُظهر المؤشرات مقارنة بالشهر الذي سبقه، تصاعداً في الحركة القانونية للمحاكم، حيث كانت المحاكم ذاتها قد سجلت في شهر آذار/مارس الماضي نحو 23 ألف عقد زواج وطلاق.

وتعكس هذه الأرقام، التي شملت 15 محافظة، استمرار تباين معدلات الاستقرار الاجتماعي، مع تركز الكتلة الأكبر من المعاملات القضائية في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.