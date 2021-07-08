العراق .. أكثر من 9000 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت مختبرات وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، أكثر من 9 آلاف اصابة بينما اعلنت وفاة أكثر من 30 شخصا بفيروس كورونا خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي والتلقيحي الذي تصدره وزارة الصحة العراقية، فإن تم تسجيل 9189 اصابة في عموم مدن البلاد تصدرتها العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة بـ 2812 اصابة.

وأشار الموقف إلى إعلان 31 حالة وفاة في عموم البلاد في حين تصدرت الديوانية اعداد الوفيات بـ5 حالات.

ولفت الموقف إلى تعافي 5139 حالة كان النصيب الأكبر لبغداد/الكرخ بـ 1135 حالة تعاف.

فيما تلقى 37979 مواطنا لقاح كورونا بمختلف انواعه.